Рита Дакота прокомментировала слухи о беременности

18.10.2020, 17:53, Разное

Певица Рита Дакота прокомментировала слухи о беременности. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram она заявила, что не находится в «положении».

Рита Дакота после развода с Владом Соколовским строит отношения с режиссером Федором Белогаем. Артистка рассказала, что пока пара не планирует заводить детей. После того, как Дакота появилась на красной дорожке одной из премий в черном обтягивающем платье, многие заметили у нее округлившийся живот. Когда знаменитости в директ пользователи начали писать многочисленные поздравления и задавать вопросы, она решила опровергнуть их домыслы.



Изображение взято с: Instagram @ritadakota

У Риты Дакоты есть дочь Мия, которая в скором времени отметит свой третий день рождения. Пока певица наслаждается отношениями с Федором Белогаем. О рождении еще одного ребенка она на сегодняшний день не задумывается.