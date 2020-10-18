Вооружённым силам России разрешат сбивать гражданские самолёты за нарушение масочного режима

18.10.2020, 17:37, Разное

Минобороны, Росавиация и Роспотребнадзор достигли соглашения в вопросе контроля за соблюдением санитарных норм в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

Ведомства разработали и подписали положение, предписывающее экипажу и пассажирам воздушных суден гражданской авиации обязательное ношение медицинских масок и перчаток. В случае, если правила не будут соблюдаться Вооружённые силы получат право сбивать самолёты с нарушителями.

– Соблюдение эпидемиологической безопасности на транспорте — один из важнейших факторов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Если пассажиры не носят на борту маску в течение всего полёта, они рискуют заразить и других пассажиров, и экипаж воздушного судна, и заразиться сами. Кроме этого, они фактически разносят коронавирус в регионы. К сожалению, штрафы уже никого не пугают. Безответственность налицо. Наш договор с Вооружёнными силами — последний довод в этой борьбе с коронавирусом. Думаю, мало у кого есть желание быть сбитым, — пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Отслеживать соблюдение масочного режима будет экипаж воздушного судна. Именно его члены могут подать сигнал диспетчеру ближайшего аэропорта. После этого он сможет связаться со штабом Вооружённых сил, где и примут решение об окончательной судьбе того или иного авиарейса.