Названа «нелюбимая» добавка для поддержания здоровья волос

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18.10.2020, 17:17, Разное

Ученые из Южной Кореи назвали «нелюбимую» добавку, которая необходима для поддержания здоровья волос. По их словам, в данном вопросе решающую роль играет рацион питания.
Специалисты в ходе эксперимента проверили свойства ферментированного рыбьего жира. В нем содержится докозагексаеновая кислота, отвечающая за рост волос. Употребление добавки способно увеличить длину волосяных волокон.

Существует пять видов рыб, в которых содержится жирная кислота омега-3: сельдь, лосось, сардины, скумбрия, тунец. Организм не может самостоятельно производить данный элемент, поэтому он доступен только через пищу.

Американские исследователи провели исследование, в котором приняли участие 60 женщин. 50% из них два раза в день получила добавку рыбьего жира, остальные – плацебо. В результате оказалось, что первые добились значительного роста волос.



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