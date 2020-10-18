Критик предсказал будущее российской эстрады после Пугачевой

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18.10.2020, 17:17, Разное

Музыкальный критик Александр Волков предсказал будущее российской эстрады после Аллы Пугачевой. Специалист считает, что в ближайшее время преемников Примадонны можно не ждать.
По словам Волкова, в РФ необходимо развивать культурное образование. В ближайшем будущем вряд ли на эстраде появятся звезды масштаба Аллы Пугачевой. Такая ситуация в стране сложилась из-за стагнации: замена артистов происходит какими-то очень странными персонажами.

Эксперт выразил уверенность, что в РФ стремительно падает музыкальная культура. В частности, отсутствуют исполнители и композиторы должного уровня. В стране давно не проводятся честные музыкальные конкурсы, поэтому талантливые певцы не могут стать знаменитыми.



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