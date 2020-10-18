 

Преподаватель информатики в Китае продавал марихуану под видом чая

18.10.2020, 17:17, Разное

Преподаватель информатики в одном из университетов Китая продавал марихуану под видом пакетированного чая. Исходя из данных полиции, наркоторговцу удалось заработать около 74 тыс. долларов за четыре месяца.
Задержать подозреваемого и его сообщников удалось из-за подозрительной активности одного из покупателей. Он получил посылку от продавца, внутри которой были чайные пакетики. После проведения экспертизы удалось установить, что в пакетах содержалась марихуана. Наличие контактов позволило быстро выйти на продавца и задержать его вместе с другими подозреваемыми. Среди них посредник, обеспечивающий задержанных поддельными SIM-картами и удостоверениями личности.

Сейчас все подозреваемые находятся под стражей. Им грозит от 15 лет тюрьмы до смертной казни. Всё из-за законов Китая, по которым марихуана приравнивается к опасным наркотическим веществам: героину и кокаину.



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