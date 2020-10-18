Эрдоган обвинил Россию и США в поставках вооружения в Армении

18.10.2020, 17:08, Новости дня

Россия, США и Франция поставляют Армении оружие для ведения боевых действий в Нагорном Карабахе, утверждает президент Турции Тайип Эрдоган.

«Что они говорят на то, что мы поддерживаем наших азербайджанских братьев? Что говорит Минская тройка – США, Россия, Франция? Они поддерживают Армению. Они предоставляют Армении всевозможную поддержку в виде вооружений», – приводит слова Эрдогана ТАСС.

Ранее стало известно о роли Турции в обострении вооруженного противостояния в Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября . После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Ереван и Баку решили объявить перемирие с полуночи 18 октября. Решение принято, следуя заявлению президентов России, Франции и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Нагорном Карабахе и о том, может ли в конфликт Армении и Азербайджана вмешаться ОДКБ.