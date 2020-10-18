 

Названа вероятная причина гибели рыбы в водохранилище Калмыкии

18.10.2020, 17:08, Новости дня

Массовая гибель рыбы в водохранилище Калмыкии, по предварительным данным, произошла из-за критического снижения уровня воды в водоеме, сообщил представитель прокуратуры республики.

Местный житель Санчир Горяев поделился на своей странице в Instagram видео, на котором видно тысячи мертвых рыб, выброшенных на побережье водохранилища Аршань-Зельмень.

«Вонь стоит на несколько километров! Если на Камчатке в океан попали какие-то химические вещества, что же произошло в Сарпинской низменности?» – подписал автор видео, выразив мнение, что причиной могли стать «выбросы волгоградских заводов и фабрик».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

• Вонь от разлагающейся рыбы рыба – стоит на несколько километров от водохранилища!!! • Если на Камчатке – в океан попали какие-то химические вещества (нефть или что-то в этом роде), то Что же произошло в Сарпинской низменности??? • Неужели снова какие-то выбросы Волгоградских заводов и фабрик??? (Своих то у нас в Республике нет…)

Публикация от Санчир Горяев (@sanchir_goryaev) 17 Окт 2020 в 7:53 PDT

По данным республиканской прокуратуры, данный водоем образован из талых и дождевых вод, передает РИА «Новости».

«По предварительной оценке, замор рыбы произошел из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоеме», – сказал представитель ведомства.

В настоящее время прокуратура проводит проверку. В региональном управлении Следственного комитета также сообщили о начале проверки информации о загрязнении воды и массовой гибели рыбы. 

«Следователи тщательно проверят все доводы, изложенные в информации СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сказали ТАСС в ведомстве.

Ранее стало известно о гибели рыбы в реке Артемовке Приморского края. По факту мора рыбы возбуждено административное расследование. 

Напомним, загрязнение океанской воды на Камчатке привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж. Признаки загрязнения также выявлены на трех участках Авачинского залива.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Генпрокуратура РФ не видит необходимости в расследовании дела Навального

24.07 / Зеленский надеется на подписание соглашения о взаимном прекращении огня в Донбассе

02.07 / Гидрометцентр: в пятницу Москву накроет волна тепла

02.07 / Землетрясение произошло у южных Курил

16.09 / Россия сохранила объем вложений в госдолг США на прежнем уровне

29.07 / Минздрав подготовил рекомендации по реабилитации переболевших COVID-19

10.07 / Лукашенко ответил Венедиктову после его интервью с Гордоном: Суверенитет и независимость не продаются

05.09 / США захотели помочь Индии и Китаю разрешить ситуацию на границе

28.06 / На «Авито» выставили «рубашку Владимира Путина»

13.10 / В Москве решили повысить прожиточный минимум для пенсионеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска