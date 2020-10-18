 

Певица Валерия впервые станет бабушкой

18.10.2020, 16:53, Разное

Популярная российская певица Валерия впервые станет бабушкой. Ее младший сын Арсений рассказал о пополнении в семье. Его супруга Лиана поделилась в Instagram кадрами с фотосессии, где заметен округлившийся живот.
Арсений Шульгин не перестает признаваться в любви своей супруге, на которой женился два месяца назад. После просмотра фотографий со свадьбы пользователи заподозрили Лиану Волкову в беременности. Однако тогда пара не давала никаких комментариев. Теперь же невестка певицы Валерии заявила, что официально она и супруг принимают поздравления.

Пол будущего малыша пока не раскрывается. Также не сообщается, на каком месяце находится Лиана Волкова. Валерия ранее рассказывала, что собирается быть активной бабушкой. Она постарается помогать детям с ребенком при любой возможности.

Напомним, что Арсений Шульгин встречался с моделью Анной Шеридан. В прошлом году пара объявила о расставании. Спустя несколько месяцев младший сын Валерии познакомился с Лианой Волковой, в которую сразу же влюбился. В июле нынешнего года молодой предприниматель сделал избраннице предложение, а спустя месяц пара сыграла свадьбу.



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