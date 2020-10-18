Студенты из Ярославля поддержали введение студенческого капитала в стране

18.10.2020, 16:53, Разное

С инициативой ввести в РФ студенческий капитал выступила партия «Справедливая Россия». Депутаты справедливоросы решили таким изящным способом возродить традицию выплаты «подъемных» молодым специалистам, которая существовала в Советском Союзе. Эти деньги тогда помогали миллионам наших соотечественников окрепнуть в материальном плане и «встать на ноги».

Суть предложения депутатов заключалась в следующем: каждый выпускник очного отделения института, университета, колледжа или техникума, получает единовременную выплату, которую он сможет потратить на заранее определенные нужды. Выпускники ВУЗов получали бы по 500 000 рублей, а студенты, получившие среднее специальное образование, по 250 000 рублей. Потратить данные средства можно было бы на переезд к новому месту работы, на съем жилья, а так же на открытие собственного дела. Причем, претендовать на получение студенческого капитала могли бы как студенты «бюджетники», так и так кто обучался на коммерческой основе.

Видео – https://www.youtube.com/embed/r0dHDT0leBo

Инициатива депутатов вызвала бурное обсуждение в парламенте, где звучали предложения выплачивать деньги только тем студентам, которые направлялись работать на предприятия по полученной специальности. Правительству предлагалось пересмотреть предложенный справедливоросами регламент и систему выплат. А на случай, если деньги предполагалось пустить на открытие собственного бизнеса, правительство должно было разработать список видов деятельности, на которые бы данная программа распространялась.

К сожалению для разработчиков инициативы, парламентское большинство высказалось против программы «студенческий капитал».

А что думают сами будущие молодые специалисты? Об этом решили узнать члены регионального отделения общероссийской организации “Молодежь СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ”. По инициативе руководителя организации Сергея Богачкова они провели опрос в вузах Ярославской области. Как оказалось, подавляющее большинство молодых людей одобряют эту инициативу, считают ее нужной и полезной.