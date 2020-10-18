Кот спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими в Тверской области

18.10.2020, 16:53, Разное

В Тверской области кот, появившийся на дороге, спровоцировал ДТП, в результате которого пострадали два человека. Инцидент был зафиксирован в Кашинском районе.

В Тверской области кот, появившийся на дороге, спровоцировал ДТП, в результате которого пострадали два человека. Инцидент был зафиксирован в Кашинском районе.

Иномарка вылетела с автотрассы и врезалась в дерево. Сотрудникам ГИБДД, которые прибыли на место аварии, водитель рассказал, что хотел объехать кота, внезапно выбежавшего на дорогу, но не справился с управлением транспортным средством.

Известно, что пострадали два человека, в том числе и мужчина, находящийся за рулем. Сообщается, что угроза их жизни отсутствует. В региональном ГИБДД напомнили, что во время движения необходимо соблюдать максимальную осторожность.