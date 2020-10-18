Назвавший себя королем мужчина проник в Версальский дворец

18.10.2020, 16:48, Новости дня

Во Франции правоохранители задержали мужчину, который ночью незаконно проник в Версальский дворец.

По информации газеты Le Figaro, о планах мужчины по проникновению во дворец полиция узнала от таксиста. Он рассказал им, что вез до дворца мужчину, который называл себя королем, передает РИА «Новости».

Прибывшие на место полицейские обнаружили разбитое окно, а во дворце находился мужчина. Он был задержан.

Позже представитель Версальского дворца рассказал, что злоумышленник «был перехвачен после того, как разбил окно у входной двери, через которую можно попасть в нижнюю галерею».

Личность мужчины установлена, ему 31 год. В прокуратуре Версаля подтвердили, что на территорию дворца проник неизвестный, однако детали инцидента не приводятся.

Представитель Версальского дворца сообщила AFP, что имущество и коллекции не пострадали.

Ранее полиция города Палм-Бич задержала троих подростков за проникновение на территорию поместья президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде с автоматом АК-47 и магазином с 14 патронами в рюкзаке.