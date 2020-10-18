Мэр Ялты умер от осложнений коронавируса

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18.10.2020, 16:48, Новости дня

Глава администрации города Ялта в Крыму Иван Имгрунт скончался на 60-м году жизни, сообщила замглавы администрации Ирина Романец.

«Да», – сказала Романец, отвечая на вопрос ТАСС, действительно ли умер Имгрунт.

Также информацию подтвердил РИА «Новости Крым» депутат городского совета курорта Лери Сванидзе.

«Из четырех источников мне стало известно, что действительно это так. Подробностей пока нет, он должен был выйти на работу во вторник, его вроде выписали. А потом стало плохо, как говорят источники. Это случилось еще там в Санкт-Петербурге», – рассказал Сванидзе.

Как информирует «Крыминформ» со ссылкой на источники в окружении чиновника, причиной смерти Имгрунта стал тромбоз на фоне заражения коронавирусом. 

В конце сентября Имгрунт был госпитализирован с пневмонией. Он руководил администрацией Ялты с ноября 2019 года.



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