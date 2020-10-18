 

SpaceX отправила на орбиту новую партию спутников Starlink

18.10.2020, 16:48, Новости дня

Компания SpaceX успешно вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink.

На тяжелой ракете-носителе  Falcon 9 на орбиту были отправлены 60 мини-спутников, сообщается на сайте компании.

Это уже 14-й вывод на орбиту спутников Starlink. Предыдущая партия была запущена в начале октября.

В дальнейшем SpaceX планирует разместить орбитальную группировку из 30 тысяч космических аппаратов для создания полномасштабной сети, обеспечивающей доступ в интернет в любой точке Земли.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / “Состояние оценивается как тяжелое”. Пресс-секретарь подтвердила, что Тимошенко больна COVID-19

21.08 / В Польше назначены новые министры иностранных дел и здравоохранения

25.06 / Специалисты выяснили, как работает иммунная система женщины во время беременности

09.10 / Опубликована переписка пытавшейся продать дочь в Москве матери

14.10 / Макрон ввел комендантский час в Париже и других городах

07.07 / Власти Украины опровергли получение ультиматума на встрече в Берлине

30.08 / НАБУ должно объяснить обществу причины многолетних спекуляций о “Роттердам плюс”

11.08 / Ефремову в больнице сохранят статус арестованного

18.10 / Биолог назвала причину неточности ПЦР-тестов на коронавирус

24.09 / Сбербанк решил перевести половину сотрудников на удаленку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска