SpaceX отправила на орбиту новую партию спутников Starlink

18.10.2020, 16:48, Новости дня

Компания SpaceX успешно вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink.

На тяжелой ракете-носителе Falcon 9 на орбиту были отправлены 60 мини-спутников, сообщается на сайте компании.

Это уже 14-й вывод на орбиту спутников Starlink. Предыдущая партия была запущена в начале октября.

В дальнейшем SpaceX планирует разместить орбитальную группировку из 30 тысяч космических аппаратов для создания полномасштабной сети, обеспечивающей доступ в интернет в любой точке Земли.