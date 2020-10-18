 

Кучер снял пародию на знаменитый ролик Добкина и Кернеса. Видео

18.10.2020, 16:45, Новости дня

Оригинальное видео, на которое сделал пародию Кучер, появилось в сети в 2005 году. На нем был записан процесс съемки предвыборного ролика Добкина. Видеоролик сразу же стал популярным и разлетелся на цитаты, а высказывания: “Как-то текст по-дебильному написан”, “Миша, у тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст”, “Давай по новой, Миша, все х…йня” – стали крылатыми.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

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Видео: Олексій Кучер / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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