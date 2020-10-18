Азербайджан заявил об уничтожении армянского штурмовика Су-25. Армения это опровергла

18.10.2020, 16:45, Новости дня

Министерство обороны Азербайджана заявило 18 октября об уничтожении подразделениями противовоздушной обороны штурмовика Су-25 армянских вооруженных сил.

“18 октября в 12.30 [по местному времени] подразделениями ПВО Азербайджана сбит очередной штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении, пытавшийся нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии на джебраильском направлении”, – говорится в сообщении ведомства.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в комментарии российскому агентству ТАСС сказала, что заявление азербайджанских военных о сбитом Су-25 армянской армии “является наглой ложью, а у Армении нет сбитого самолета”.

Азербайджан и Армения сегодня снова обвинили друг друга в срыве перемирия, которое стороны заключили вечером 17 октября. Оно должно было начаться с 0.00 18 октября.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Турция открыто поддерживает в этом конфликте Азербайджан.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.