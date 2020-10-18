 

В Минздраве рассказали, сколько больничных коек по Украине заняли больные COVID-19

18.10.2020, 16:45, Новости дня

По всей Украине заняты 59,8% больничных коек для пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины за 18 октября.

Максимально заполнены больничные койки в Луганской (90%) и Донецкой областях (75,1%).

Следом идут Хмельницкая и Одесская области (72,9% и  72,2% соответственно). В Днепропетровской области этот показатель составляет 70,1%, в Запорожской – 62,2 %, а в Харьковской – 59,5%.

Ниже 50% этот показатель в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Херсонской и Тернопольской областях

По состоянию на 18 октября в Украине зафиксировано 298 872 случая коронавирусной инфекции, из которых 5231 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5607 больных, 125 377 пациентов вылечились.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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