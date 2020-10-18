ВОЗ зафиксировала новый мировой рекорд по суточному приросту больных с COVID-19

18.10.2020, 16:45, Новости дня

17 октября в мире установлен новый рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев корронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За 24 часа COVID-19 обнаружили у 392 460 человек.

Предыдущий рекорд был установлен сутками ранее – 388 167 новых больных.

По состоянию на 18 октября число инфицированных коронавирусом превысило в мире 39,4 млн.

Тройка стран с наибольшим количеством случаев COVID-19 остается прежней: США (почти 8 млн), Индия (почти 7,5 млн), Бразилия (5,2 млн). На четвертом месте осталась Россия (почти 1,4 млн), а на пятое вышла, обогнав Колумбию (945 тыс.), Аргентина (965 тыс.).

Число смертей среди больных коронавирусной инфекцией составляет в мире на 18 октября более 1,106 млн. 17 октября скончались 6116 пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.