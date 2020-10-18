 

Венедиктов: Путин хочет видеть вместо Лукашенко кого-то более цивилизованного

18.10.2020, 16:23, Разное

Лукашенко оказался зажат между Россией, Евросоюзом и протестным движением, комментирует Венедиктов. Москва и Брюссель призывают белорусского лидера договориться с оппозицией.

Лукашенко нужно отбиваться, поэтому он захотел показать, что может вести диалог с протестом, и отправился в минский следственный изолятор КГБ, отметил журналист. Но главная цель визита – расколовать оппозицию, считает Венедиктов.

В свою очередь Кремль хотел бы видеть на месте Лукашенко более предсказуемого, удобного и цивилизованного руководителя. Об этом журналист заявил в эфире программы “Будем наблюдать” на “Эхе Москвы”.

По словам Венедиктова, белорусский лидер на встрече с заключенными пребывал в хорошем настроен, был дружелюбен и много шутил. Но своей цели не добился, констатировал главред радиостанции.

Лукашенко встретился с Бабарико и другими политзаключенными в СИЗО КГБ pic.twitter.com/UFcHLFlcPZ

— Чай з варэннем (@belteanews) October 10, 2020

Неудачный визит к заключенным оппозиционерам Лукашенко компенсировал жестоким разгоном протестных акций. В минувшее воскресенье в Минске задержали более 600 человек, власти угрожают применить боевое оружие.

“Будем, наверное, в течение какого-то времени видеть еще некоторые его движения и попытки с одной стороны повторяю, договориться с частью руководителей протеста”, – сказал Венедиктов.

Александр Лукашенко приехал в минское СИЗО КГБ 10 октября. Он беседовал с политзаключенными более четырех часов. Во встрече участвовали члены Координационного совета оппозиции и бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико.

Политический кризис в Белоруссии продолжается более двух месяцев. По воскресеньям оппозиция проводит масштабные акции протеста. Евросоюз ввел санкции против окружения Александра Лукашенко.



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