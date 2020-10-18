Все доступные модели iPhone 12 в крупнейшем магазине Китая раскупили за секунду

18.10.2020, 16:17, Разное

Все доступные для покупки модели iPhone 12 в крупнейшем магазине Китая JD.com раскупили за секунду. Всего на сайт поступило более 1,3 млн заявок на приобретение нового смартфона.

Традиционно техника от Apple пользуется небывалым спросом на старте продаж и купертиновцы не могут обеспечить всех покупателей своими устройствами. Это случилось и с iPhone 12, первую партию которого в Китае распродали за секунду. Именно через такое время надпись «доступен для заказа» сменилась в магазине на «недоступен для заказа». При этом не сообщается, сколько именно устройств поступило в продажу, и как долго заказавшим придётся ждать свой телефон.

Эксперты цифрового рынка не исключают, что подобный ажиотаж может повториться уже в следующем месяце. Сейчас в магазинах продаётся довольно дорогая версия iPhone 12 и модель с приставкой Pro. Через четыре недели у дилеров появится версия mini, отличающаяся меньшим ценником. Не исключено, что и её раскупят в считанные секунды.