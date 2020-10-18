Авторы сериала “Ходячие мертвецы” анонсировали три спин-оффа по вселенной картины

18.10.2020, 16:17, Разное

Недавно продюсер телепроекта “Ходячие мертвецы” Скотт М. Гимпл выступил на фестивале Comic-Con с информацией о перспективе продолжения франшизы. По словам автора, сериал получит еще три спин-оффа.

Как информировал Скотт М. Гимпл, первый из новых мини-проектов будет посвящен истории одной из групп каннибалов. Второй спин-офф продемонстрирует зрителям “параллельный” сюжет о персонажах Дэриле и Кэрол – его выход запланирован на 2023 год. Третий же станет своеобразной антологией телефраншизы, имеющей название “Истории ходячих мертвецов”. В ней телезрители смогут увидеть и новых, и многих давно полюбившихся персонажей.



К слову, в октябре текущего года уже состоялась премьера третьего сериала проекта под названием “Ходячие мертвецы: Мир за пределами”. Примечательно, что его выход должен был состояться еще весной, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы авторской группы, и презентация была перенесена на осень. Об этом сообщает Nation News.