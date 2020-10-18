В Минске начались задержания участников акций протеста

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18.10.2020, 16:08, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов в Минске провели ряд задержаний участников несанкционированной акции оппозиции, сообщили в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

«Есть задержанные участники несанкционированного массового мероприятия», – передает РИА «Новости» слова представителя пресс-службы. Число задержанных он не назвал.

В Минске 18 октября проводятся очередные акции протеста. В различные районы белорусской столицы, где ожидается проведение акций, стянуты автобусы с силовиками, спецтехника и армейские грузовики. В столице ограничен доступ к интернету.

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что в ходе протестных акций в субботу было задержано 58 человек. Число участников акций, по данным ведомства, составило 400 человек.



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