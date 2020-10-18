В Москве арестовали напавших на полицейских мужчин

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18.10.2020, 16:08, Новости дня

Двух мужчин в Москве арестовали за нападение на полицейских, сообщили в главном следственном управлении СК столицы.

Мужчины напали на правоохранителей на детской площадке после требований прекратить распитие спиртных напитков, передает ТАСС.

В отношении арестованных возбуждено уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

В начале октября в Москве женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на полицейских на улице.



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