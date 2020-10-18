Стало известно, как Путина оберегают от коронавируса

18.10.2020, 16:08, Новости дня

С началом пандемии коронавируса президент Владимир Путин ограничил количество контактов до минимума, рассказал журналист кремлевского пула Андрей Колесников.

По его словам, все встречавшиеся с главой государства в это время перед визитом к нему находились на двухнедельном карантине. Вместо привычного «президентского пула» с Путиным работают только «личники», отметил он в интервью на НТВ.

«Там [в резиденции Путина в Ново-Огарево] были проверенные оператор и личный фотограф. Проверенные физически на предмет коронавируса», – рассказал Колесников.

По словам журналиста, все, кто встречался с российским президентом очно, так или иначе проходили процедуру самоизоляции. Именно этим фактом журналист объяснил отсутствие маски у главы «Роснефти» Игоря Сечина во время разговора с Путиным.

«Вдруг ты включаешь ТВ, смотришь, а Сечин разговаривает с ним без маски или глава МЧС, например. Все они так или иначе проходили процедуру самоизоляции перед встречей с президентом», – добавил Колесников.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин планирует позже сделать прививку от коронавируса, в Кремле сообщат о факте вакцинации.