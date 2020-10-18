 

Monsanto бесплатно раздала российским фермерам 10 млн модифицированных семян

18.10.2020, 16:02, Разное

Компания Monsanto объявила об окончании акции «Русский урожай», в рамках которой российским фермерам, дачникам и просто жителям сельской местности были подарены около 10 миллионов улучшенных семян свыше 20 агрокультур.

Представители Monsanto пояснили, что закон не запрещает проводить подобные благотворительные акции. Участникам мероприятия пообещали в первый год урожайность в 1,5 — 2 раза выше, чем у соседей, использующих традиционные сорта, а в последующие годы – выше вплоть до 5 раз.

«Всего раздавались семена 24 агрокультур, из которых 8 разрабатывались специально для России, для её климатических и экологических условий. Остальные – то, что мы называем common modified seed varieties, это наши уже проверенные временем сорта, на которые мы имеем сертификаты в отдельных странах ЕС, США, Канаде и Австралии», – сказал замгендиректора Monsanto-Russia Аркадий Левицкий.

В компании рассчитывают, что те россияне, которые согласились принять в дар семена и убедиться в преимуществах модификацированных сортов, в будущем помогут Monsanto оказать должное давление на правительство, чтобы исключить из законодательства запрет на массовое культивирование ГМО-растений.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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