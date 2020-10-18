 

ФАС рассказала о росте тарифов на услуги ЖКХ до 2023 года

18.10.2020, 15:48, Новости дня

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в российскую трехстороннюю комиссию разъяснение о предельном повышении цен на услуги ЖКХ в 2021-2023 годах.

Согласно документу, рост совокупной платы населения за услуги ЖКХ в 2021-2023 годах не должен превысить уровень годовой инфляции, передает «Российская газета». 

Так, предельное увеличение тарифов на электричество в стране должно соответствовать прогнозу социально-экономического развития страны до 2024 года. По расчетам экспертов, рост должен составить не более 4% в год. 

Вместе с этим рост средней цены на газ в стране, по оценке службы, составит в 2021 году 3,11%, а в последующие два года – 3,15% .

Цены на связь в следующем году могут вырасти на 3,7%, а в 2022 и 2023 годах – на 4%. По мнению специалистов ФАС, удельный весь расходов населения на связь в потребительской корзине составляет порядка 3%.

Ранее замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявил, что рост тарифов ЖКХ необходим для стабильной и качественной работы коммунальных служб. 



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