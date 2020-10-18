 

Названа доля теряющих антитела к коронавирусу россиян

18.10.2020, 15:48, Новости дня

Около 20% тех, кто переболел коронавирусом, теряют выработанные организмом антитела в течение двух месяцев, сообщил академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.

«Примерно 15-20% из числа переболевших теряют антитела: иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц-полтора-два от этих антител не осталось и следа», – рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева заявила, что не у всех переболевших коронавирусом в организме образуются антитела, однако иммунитет к вирусу все равно вырабатывается. 



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