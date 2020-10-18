Ирландская кровь против брексита — победа Байдена может создать проблемы для Джонсона

18.10.2020, 15:35, Разное

Хотя в британском правительстве стараются не показывать свои симпатии, Борису Джонсону более выгодно переизбрание Трампа — он недолюбливает ЕС и хвалит премьер-министра за брексит, пишет Le Figaro. В то же время в случае победы Байдена обеим сторонам придётся потратить время на налаживание отношений: кандидат от демократов не скрывает своего враждебного отношения к выходу Великобритании из Евросоюза, которое только усиливают его ирландские корни.

Летом 2016 года — за три месяца до президентских выборов — Дональд Трамп написал в Twitter, что его можно назвать «Мистером Брекситом», вспоминает Le Figaro. Этим непопулярный тогда кандидат хотел сказать, что собирается бросить вызов прогнозам и всех удивить, как в своё время неожиданное решение британцев о выходе из Евросоюза. Кроме того, Трамп и Джонсон высказывали одинаковое желание «осушить болото» — избавиться от власти экспертов, лобби и других бюрократов, которые заставляют политику топтаться на месте.

Французская газета считает очевидным, что переизбрание Дональда Трампа устроило бы Бориса Джонсона больше всего. Президент, который недолюбливает ЕС, часто хвалил брексит и заявлял, что Джонсон проделал «хорошую работу». При этом лидер США так и не предложил премьер-министру «великолепный договор» о свободной торговле, который до этого посулил: Джонсон мечтал заключить его прошлым летом, чтобы испытывать меньше давления со стороны Евросоюза. «Особые отношения» между Великобританией и Соединёнными Штатами иногда даже бывали натянутыми — например, в отношении дела Huawei, налогов на шотландский виски и некоторых условий торгового договора.

С другой стороны, приход Джо Байдена к власти может создать трудности для британского правительства: кандидат от демократов никогда не скрывал, что не одобряет брексит. Чарли Купер из Politico напоминает, что референдум застал Байдена в Дублине, где он на следующий день сожалел, что такая благодатная среда будет развиваться в угоду «реакционистским политикам и демагогам, распространяющих ксенофобию, национализм и изоляционизм». В связи с этим он также рассказал о своих ирландских корнях: «Каждый раз, когда я выходил из дома, мой дедушка Финнеган повторял: «Джо, помни, что у тебя лучшая капля крови — ирландская».

Такая про-ирландская установка, несомненно, усиливает неприятие брексита со стороны Джо Байдена, отмечает издание. В сентябре Борис Джонсон выпустил «закон о внутреннем рынке», который ставит под угрозу некоторые условия договора о выходе, заключённого в 2019 году. Такой шаг стал предупреждением в адрес кандидата от демократов, который написал в Twitter: «Мы не можем допустить, чтобы Соглашение Страстной пятницы, которое принесло мир в Северную Ирландию, стало жертвой Брексита». Байден указал, что любой торговый договор между двумя странами будет обязан соблюдать это соглашение. Со своей стороны председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси подчеркнула, что конгресс никогда не ратифицирует торговый договор в ущерб Ирландии.

На Даунинг-стрит изо всех сил стараются показать, что не имеют каких-либо предпочтений в отношении будущего американского президента. На самом же деле всё не так однозначно, говорится в статье: хотя с Трампом установились особые отношения, Джонсон может найти больше точек соприкосновения с Байденом по некоторым международным вопросам. Тем не менее кандидат от демократов должен продемонстрировать бо́льшую гибкость в торговых вопросах и обеспокоенность хорошими отношениями с Евросоюзом. За последние недели в свете возможной победы Байдена люди Джонсона увеличили число контактов с его окружением, чтобы такой исход выборов не застал их врасплох.

Если Байден выиграет, это не станет концом света для Джонсона, хотя, несомненно, потребуется некоторое время для налаживания связей. В прошлом декабре после победы британских консерваторов на выборах Джо Байден назвал Бориса Джонсона «физическим и эмоциональным клоном Трампа», что не очень похоже на комплимент, иронизирует Le Figaro. «Байден — политик, а политики не забывают так легко своё племя, — настаивает в колонке для The Evening Standard Джордж Осборн, бывший министр финансов Великобритании. — А сторонники брексита не являются частью его племени».