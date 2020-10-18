Daily Mail – генсек ООН признал, что мир «не выдерживает» проверку коронавирусом

18.10.2020, 15:35, Новости дня

Из-за несогласованности действий мировое сообщество не смогло справиться с пандемией COVID-19. Такое мнение высказал глава ООН Антониу Гутерриш. По его словам, страны должны работать сообща, чтобы справиться с порождаемыми коронавирусом нищетой и голодом, пишет Daily Mail.



Reuters

Расколотый мир не смог должным образом противостоять пандемии, поэтому необходимы согласованные действия, ведь в противном случае миллионы людей окажутся ввергнутыми в нищету и голод. С таким предупреждением выступил генсек ООН Антониу Гутерриш, передаёт Daily Mail.

«Пандемия COVID-19 — серьёзная глобальная проблема для всего международного сообщества, для многосторонности и для меня как генерального секретаря ООН, — сказал чиновник в субботнем интервью. — К сожалению, это испытание, которое пока что международное сообщество не выдерживает».

В пятницу количество заразившихся коронавирусом во всем мире впервые увеличилось более чем на 400 тыс, что стало невиданным ранее однодневным приростом. Всё это происходит на фоне введения новых ограничений в большей части Европы и рекордного роста случаев заболевания в США, отмечает издание.

Президент Дональд Трамп призвал разработать новый пакет экономических стимулов после того, как число заразивших COVID-19 американцев превысило отметку в 8 млн. От пандемии наиболее серьёзно пострадали штаты Индиана и Оклахома.

Европа, которая успешно справилась с первой волной инфекции, стала новым эпицентром коронавируса. На прошедшей неделе в регионе регистрировалось в среднем 140 тыс. случаев заражения в день — больше, чем в Индии, Бразилии и США вместе взятых, утверждается в статье.

Европейские страны принимают меры для сдерживания новой вспышки. В некоторых государствах закрывают школы и рестораны, отменяют плановые операции и привлекают для борьбы с инфекцией студентов-медиков, обращает внимание Daily Mail.