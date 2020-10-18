Guardian – свобода слова против радикализма — после убийства коллеги учителя Франции продолжат его дело

18.10.2020, 15:35, Новости дня

По всей Франции проходят демонстрации после убийства преподавателя, который показывал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, пишет The Guardian. Президент Макрон назвал борьбу с терроризмом и радикализацией «экзистенциальной борьбой», а французские преподаватели обещают, что не прекратят прививать своим ученикам свободу слова и критическое мышление.



Reuters

Шокированные жестоким убийством коллеги, французские преподаватели дают торжественное обещание и дальше поощрять «критическое мышление» у учеников, а министр образования призывает всех присоединиться к митингам для демонстрации солидарности и сплочённости нации, пишет The Guardian.

Как рассказывает издание, перед встречей представителей профсоюзов учителей с министром образования страны президент профсоюза учителей средней школы Жан-Реми Жирар заявил, что преподаватели «подавлены», но их не смогут запугать. «Мы продолжим говорить о свободе слова. Если есть сложные предметы, мы продолжим их преподавать, — заверил Жирар. — Мы будем пытаться поощрять критическое мышление учеников и объяснять, что у каждого есть право на другую точку зрения».

В воскресенье по всей стране пройдут митинги в знак солидарности и против насилия. Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке в эфире France 2 отметил, как важно сейчас продемонстрировать сплочённость нации, и призвал всех и каждого поддержать учителей. В Париже по традиции демонстрация пройдёт на площади Республики, где после нападения на «Шарли Эбдо» в 2015 году собралось 1,5 миллионов человек. Кроме того, массовые акции должны пройти в Лионе, Тулузе, Страсбурге, Нанте, Марселе, Лилле и Бордо.

К настоящему моменту стало известно, что 18-летний убийца родился в Москве и имеет чеченские корни, однако его семья иммигрировала во Францию, когда он был ребёнком. Вчера полиция допросила его родителей, дедушку и 17-летнего брата, а также задержала ещё шестерых человек, в том числе отца одного из учеников и его знакомого, который был на примете у спецслужб.

Британская газета напоминает, что жертвой террориста стал 47-летний Самюэль Пати, преподаватель истории и географии в Конфлан-Сент-Онорин на северо-западе от Парижа. На прошлой неделе, 5 октября, он провёл обязательное занятие по моральному и гражданскому воспитанию, на котором обсуждаются вопросы светскости государства, смертной казни и абортов. Во время обсуждений свободы слова Пати показал классу несколько спорных карикатур «Шарли Эбдо» на пророка Мухаммеда. Зная, что это может оскорбить некоторых учеников-мусульман, преподаватель предложил им отвернуться или покинуть аудиторию.

На адрес школы поступила жалоба на использование карикатур с требованием уволить Пати. После встречи с директором, учителями и работниками системы образования, родители обратились в суд с официальной жалобой. Пати подал ответную жалобу на «клевету». Затем отец одного из учеников опубликовал на YouTube видео, в котором обозвал преподавателя «отморозком», который «сам должен вернуться в школу». Он также призвал родителей объединиться и потребовать, чтобы к учителю применили дисциплинарные меры. В начале месяца Пати вместе с директором школы обратился в местный полицейский участок, где выразил своё недоумение происходящим: в день, когда он показывал карикатуры, дочь подавшего жалобу не присутствовала на занятии. Незадолго до убийства в школе получали угрозы по телефону, а преподаватель изменил свой привычный маршрут и избегал малолюдных мест, потому что не чувствовал себя в безопасности.

В субботу возле школы, где преподавал Самюэль Пати, собрались его коллеги, бывшие ученики, местные представители власти и другие официальные лица, чтобы почтить память погибшего. Даже для страны, которая за последние восемь лет пережила одни из самых ужасных террористических актов, убийство стало шоком из-за своей жестокости, отмечается в статье. Оно вызвало всплеск гнева, боли отвращения по всей Франции, а в соцсетях стал вирусным хэштег #JeSuisProf («Я преподаватель»), сделанный по аналогии с #JeSuisCharlie.

В пятницу президент Эммануэль Макрон назвал убийство «характерным исламистским терактом». По его словам, борьбы с терроризмом и предотвращение радикализации джихадистов внутри страны стали для Франции «экзистенциальной битвой». Теперь усилия полиции и спецслужб направлены не только на предотвращение масштабных терактов, но также на выявление отдельных радикальных элементов, чаще всего среди молодёжи, которые не находятся под наблюдением и не входили в список тех, кто представляет угрозу.

В последние недели Париж находится в состоянии повышенной готовности: в сентябре начался суд над 14 подозреваемыми в причастности к терактам 2015 года, пишет в заключение The Guardian. Чтобы отметить начало долгожданных слушаний, три недели назад «Шарли Эбдо» снова опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, включая те, которые подтолкнули исламистов на убийства. В ответ на это 18-летний выходец из Пакистана серьёзно ранил двух людей у бывшего офиса сатирического журнала — французские власти расценили это как «явный террористический акт».