Новый кроссовер Nissan показали на рендерах

18.10.2020, 15:30, Новости дня

Известная марка Nissan намерена в ближайшее время представить перед широкой аудиторией бюджетный паркетник под названием Nissan Magnite.

Вместе с тем представители бренда уже ранее показали публике соответствующий концепт, который повторяет стилистику и название. Более того, серийный экземпляр планировали продемонстрировать публике летом, но позже сроки были несколько скорректированы. Также значится, что предсерийные фотографии демонстрируют полное дублирование стиля концепта.

Распознать новый автомобиль не составит труда по радиаторной решетке и светодиодной оптике, не имеющего сходств с предшествующими паркетниками. Более того, разработчики применили под капотом 1-литровый бензиновый мотор, который выдает 72 л.с. мощности.