 

Dacia представила бюджетный электромобиль Spring Electric

18.10.2020, 15:30, Новости дня

Известная компания Dacia продемонстрировала новый электрический кроссовер под названием Spring Electric.

Данный автомобиль может похвастаться улучшенным электроагрегатом, а также компактными размерами. В компании не исключают, что новинка Spring Electric сумеет завоевать высокое внимание на европейском рынке за счет доступного ценника. Кроме того, разработчики намерены начать продажи электрокара Spring Electric в Европе к началу 2021 года.

Ориентировочная стоимость румынской модели окажется ниже 10 тысяч евро, несмотря на продвинутые технологии. Также указано, что новинка получила основные агрегаты от Renault City K-ZE. Модель обладает единственным электромотором, который выдает 125 км в час максимальной мощности.



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