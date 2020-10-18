Умер российский писатель Алексей Михеев

18.10.2020, 15:08, Новости дня

Российский писатель и литературный критик Алексей Михеев умер на 68-м году жизни.

Михеев скончался в пятницу вечером, сообщила его жена Наталья Кириченко в Facebook.

«Многие из вас знают, что четырнадцать лет он боролся с последствиями обширного инфаркта. Не раз жизнь висела на ниточке, но Леша мужественно выкарабкивался. А вчера вот ниточка оборвалась. Знаю, что для многих из вас это шок, как и для нашей семьи. О дате, времени и месте прощания напишу позже», – передает слова супруги писателя «Российская газета».

Михеев родился 11 февраля 1953 года в Москве, обучался на экономическом факультете МГУ, закончил аспирантуру Института языкознания АН СССР. Писатель работал в Министерстве культуры, в Академии наук, преподавал в РГГУ, вел литературную программу «Лит-парад» на радиостанции «Эхо Москвы».

Кроме того, Михеев был главным редактором журнала «Иностранная литература», вел авторскую рубрику «Информация к размышлению. Non-fiction с Алексеем Михеевым». Состоял в жюри «Большой книги».

Ранее сообщалось, что философ, богослов, ученый и переводчик, который перевел на русский язык произведения Джеймса Джойса, в том числе знаменитого романа «Улисс», Сергей Хоружий ушел из жизни в возрасте 78 лет.