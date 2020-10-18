 

Азербайджан заявил о готовности передать тела погибших армянских военных

18.10.2020, 15:08, Новости дня

Баку готов начать процесс передачи тел армянских военнослужащих Еревану, сообщили власти Азербайджана.

Об этом информирует РИА «Новости». 

Ранее Армения обвинила Азербайджан в отказе договориться о выводе раненых с поля боя в Карабахе.

Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян заявил, что на линии соприкосновения сложилась критическая эпидемическая ситуация, так как, по его словам, Азербайджан не забирает тела убитых.

В Нагорном Карабахе в 23.00 мск вступило в силу гуманитарное перемирие, которое объявили Азербайджан и Армения. Вскоре и Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о результатах, достигнутых Азербайджаном в Карабахе. В Иране заявляли, что «Армения должна вернуть Азербайджану территорию Нагорного Карабаха».



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