В Приморье начали расследование после гибели рыбы в реке
18.10.2020, 15:08, Новости дня
По факту мора рыбы в реке Артемовке Приморского края возбуждено административное расследование, рассказали в администрации Артемовского городского округа.
Об отравлении рыбы стало известно из социальных сетей, передает РИА «Новости».
Работавшие на месте происшествия представители отдела охраны окружающей среды и природопользования установили факт мора по имевшимся на воде признакам пены. Погибшую рыбу отправили на лабораторные исследования. Также собранные материалы будут переданы в Росрыболовство и Росприроднадзор.
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Ранее загрязнение океанской воды на Камчатке привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж. Признаки загрязнения также выявлены на трех участках Авачинского залива.
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