 

В Приморье начали расследование после гибели рыбы в реке

18.10.2020, 15:08, Новости дня

По факту мора рыбы в реке Артемовке Приморского края возбуждено административное расследование, рассказали в администрации Артемовского городского округа.

Об отравлении рыбы стало известно из социальных сетей, передает РИА «Новости».

Работавшие на месте происшествия представители отдела охраны окружающей среды и природопользования установили факт мора по имевшимся на воде признакам пены. Погибшую рыбу отправили на лабораторные исследования. Также собранные материалы будут переданы в Росрыболовство и Росприроднадзор.

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Публикация от Администрация АГО (@artemokrug) 17 Окт 2020 в 2:05 PDT

Ранее загрязнение океанской воды на Камчатке привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж. Признаки загрязнения также выявлены на трех участках Авачинского залива.



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