Мнение: Оружейное эмбарго с Ирана снято
18.10.2020, 14:50, Разное
Сегодня официально прекратилось действие оружейного эмбарго ООН против Ирана. Как и Россия с Китаем, страны ЕС также отказались его продлевать, оставив Вашингтон в гордом одиночестве.
Разумеется, остаются еще американские санкции, но для Ирана они уже не столь важны, так как теперь проблемой является лишь найти продавца, который эти санкции проигнорирует. А такие страны есть.
С 18 октября Иран может закупать современные вооружения, в том числе у России и Китая.
И Россия и Китай уже выразили заинтересованность в реализации крупных оружейных сделок с Ираном, а недовольство США объявили несущественным. Иран также заявил, что санкции США помехой не станут, а интерес к покупке современного российского (включая системы ПВО С-400) и китайского вооружения у Ирана имеется.
США конечно закатят дежурную истерику по поводу того. что весь остальной мир не понимает угрозы Ирана и будут грозить последствиями тем, кто осмелиться продавать Ирану оружие, несмотря на неудовольствие Вашингтона. Так что новые санкции против РФ неизбежны. Теперь еще и за Иран. Но впрочем, как жаловался советник по нац.безопасности Трампа, в России уже почти не осталось того, что еще не обложено американскими санкциями. Так что и "иранские санкции" Россия как-нибудь переживет. Как впрочем и Китай.
Также стоит отметить, что перед снятием санкций, заместитель командующего Корпуса Стражей Исламской Революции заявил, что США обязательно заплатят за убийство Сулеймани и другие свои преступления, а могущество США неуклонно угасает во всех областях.
По его словам https://www.tasnimnews.com/en/news/2020/10/17/2371025/us-has-to-pay-price-for-crimes-irgc-general, Иран никогда не забудет убийство Сулеймани и непременно ответит взаимностью, как только для этого представится возможность, нанеся удар по американцам.
Такая себе плохо скрываемая угроза убить какого-нибудь американского генерала или дипломата.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет