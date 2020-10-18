Мнение: Оружейное эмбарго с Ирана снято

18.10.2020, 14:50, Разное

Сегодня официально прекратилось действие оружейного эмбарго ООН против Ирана. Как и Россия с Китаем, страны ЕС также отказались его продлевать, оставив Вашингтон в гордом одиночестве.

Разумеется, остаются еще американские санкции, но для Ирана они уже не столь важны, так как теперь проблемой является лишь найти продавца, который эти санкции проигнорирует. А такие страны есть.

С 18 октября Иран может закупать современные вооружения, в том числе у России и Китая.

И Россия и Китай уже выразили заинтересованность в реализации крупных оружейных сделок с Ираном, а недовольство США объявили несущественным. Иран также заявил, что санкции США помехой не станут, а интерес к покупке современного российского (включая системы ПВО С-400) и китайского вооружения у Ирана имеется.

США конечно закатят дежурную истерику по поводу того. что весь остальной мир не понимает угрозы Ирана и будут грозить последствиями тем, кто осмелиться продавать Ирану оружие, несмотря на неудовольствие Вашингтона. Так что новые санкции против РФ неизбежны. Теперь еще и за Иран. Но впрочем, как жаловался советник по нац.безопасности Трампа, в России уже почти не осталось того, что еще не обложено американскими санкциями. Так что и "иранские санкции" Россия как-нибудь переживет. Как впрочем и Китай.

Также стоит отметить, что перед снятием санкций, заместитель командующего Корпуса Стражей Исламской Революции заявил, что США обязательно заплатят за убийство Сулеймани и другие свои преступления, а могущество США неуклонно угасает во всех областях.

По его словам https://www.tasnimnews.com/en/news/2020/10/17/2371025/us-has-to-pay-price-for-crimes-irgc-general, Иран никогда не забудет убийство Сулеймани и непременно ответит взаимностью, как только для этого представится возможность, нанеся удар по американцам.

Такая себе плохо скрываемая угроза убить какого-нибудь американского генерала или дипломата.