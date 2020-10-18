Силуанов заявил об устойчивости банковской системы России

18.10.2020, 14:48, Новости дня

Российская банковская система демонстрирует устойчивую работу, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Сразу могу сказать, что отзывов лицензий у банков становится меньше. Центральный банк осуществляет серьезный контроль и надзор за кредитными организациями. Наша банковская система показывает устойчивую свою работу», – сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что российская экономика показала большую прочность, чем казалось в апреле. МЭР переставило основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020–2023 год.