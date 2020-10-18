В Кремле анонсировали участие Путина в заседании клуба «Валдай»

18.10.2020, 14:48, Новости дня

Президент Владимир Путин на следующей неделе примет участие в XVII ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства будет участвовать в заседании дистанционно, передает ТАСС.

Основное заседание пройдет с 20 по 22 октября в Москве. Темой этого года станут «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».