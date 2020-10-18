Ответы украинцев на опрос Зеленского будут иметь политические последствия – Качура

18.10.2020, 14:40, Новости дня

Ответы украинцев на опрос, предложенный президентом Владимиром Зеленским, будут иметь политические последствия. Об этом в интервью “Радіо Свобода” заявил народный депутат от “Слуги народа” и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам местного самоуправления и организации власти Александр Качура.

“Будут политические последствия, потому что, если мы проведем опрос и люди по поводу того или иного вопроса решат так или иначе, мы должны будем воплотить в жизнь то, за что отдали свои голоса, если это так можно назвать, люди, после того как они определились с кандидатом на выборах”, – считает парламентарий.

По его мнению, проведение подобного опроса не является популизмом и полностью соответствует украинскому законодательству.

“Если у кого есть вопросы к законности в рамках избирательного процесса (мы же партия “Слуга народа”, мы не организуем этот процесс, потому что мы являемся субъектом избирательного процесса), если у кого-то есть сомнения, они должны направлять жалобы в ЦИК и исковые заявления в суд, а не просто ходить по эфирам и рассказывать, что это “зрада”, – отмечает нардеп.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на “пять важных вопросов”. Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос, вопросы озвучивали постепенно.

Первые два вопроса Зеленский озвучил 14–15 октября, еще три – 16 октября.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук заявила, что в ближайшее время в Украине официально представят общественную организацию, которая будет заниматься всеукраинским опросом вместе с социологами. Она подчеркнула, что финансировать опрос будут меценаты за счет средств “украинского происхождения”.