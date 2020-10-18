Ограничили мобильный интернет и подогнали военную технику. Силовики в Минске готовятся к воскресному митингу

18.10.2020, 14:40, Новости дня

В центр Минска на 71-й день протестов после выборов президента Беларуси стянули военную технику и автозаки. В городе наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Таким образом силовики подготовились к новому митингу, пишет портал TUT.BY.

На улице Саперов, которая упирается прямо во Дворец независимости, стоят автозаки, машины с колючей проволокой, тяжелой техникой и джипы.

ВИДЕОВидео: TUT.BY. Политика / YouTube

Жители столицы прислали видео, как армейские грузовики, в которых обычно перевозят неизвестных в балаклавах, заезжают во дворы недалеко от Партизанского проспекта.

ВИДЕОВидео: TUT.BY. Политика / YouTube

На подъездах к площади Независимости стоят автобусы, в которых также перевозят людей в балаклавах.

Из соображений безопасности на вход и выход закрыли станции метро “Площадь Ленина”, “Октябрьская”, “Купаловская”, “Немига”, “Первомайская” и “Пролетарская”.

Следственный комитет страны в Telegram попросил людей “не поддаваться на провокации организаторов беспорядков”, думать о последствиях их действий и быть благоразумными.

“За совершение противоправных действий вы можете быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством”, – напомнили в ведомстве.

Люди сообщают о проблемах в работе мобильного интернета. Связь LTE не работает, через 3G данные не загружаются, сообщил TUT.BY. С мессенджерами наблюдаются аналогичные проблемы. Сообщения могут не отправляться и не приходить, а медиафайлы не загружаются.

Оператор МТС заявил в Twitter, что доступ к сети интернет ограничили из-за мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению нацбезопасности.

Уважаемые абоненты!

Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению нац. безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов.

Сожалеем о сложившейся ситуации.

— МТС Беларусь (@by_mts) October 18, 2020

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционерки Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

17 октября в Беларуси параллельно проходили два вида протестных акций – женский марш в Минске и студенческие митинги. Задержания студентов начались почти сразу после начала их протестов, также были задержаны несколько журналистов. В женском марше приняли участие около 150 человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Литва, Латвия и Эстония первые в мире ввели персональные санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Евросоюз ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. Лукашенко в списке нет, но министры иностранных дел стран ЕС согласовали возможность применения санкций против него, если ситуация в стране не улучшится.