Массовое отравление зафиксировано в детсадах Грузии

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18.10.2020, 14:08, Новости дня

По меньшей мере 100 воспитанников детских садов отравились в Озургетском муниципалитете на западе Грузии, сообщили местные СМИ.

Из-за ситуации с коронавирусом детские сады возобновили работу только с 15 октября, и сразу же у детей появились симптомы отравления – высокая температура, диарея, рвота, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Отравление зафиксировано в 11 детсадах. В настоящее время ведется разбирательство, что привело к этому.

Ранее в Махачкале массовое отравление 46 детей вынудило Роспотребнадзор закрыть пять детских садов. Роспотребнадзор установил, что острая кишечная инфекция у детей может быть связана с употреблением молочных продуктов. По данному факту в республике было возбуждено дело.



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