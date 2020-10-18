 

Гарик Харламов попытался «задеть» Илью Авербуха шуткой о «папиной дочке»

18.10.2020, 13:53, Разное

Разведённый Гарик Харламов пообщался с Ольгой Бузовой о своих перспективах на будущее. При этом юморист попытался «задеть» шуткой фигуриста Илью Авербуха.
После развода с Кристиной Асмус Гарик Харламов стал одним из наиболее завидных женихов страны. Ольга Бузова сейчас состоит в отношениях с Давидом Манукяном, но ранее в ее жизни также был развод, опытом которого она решила поделиться с коллегой по шоу-бизнесу. Бывшая участница «Дома-2» пришла в гости к Харламову на программу Comedy Club, в эфире которой рассказала, что после расставания с бывшей половиной жизнь может поменяться в лучшую сторону.

Так, Гарику Харламову телеведущая и певица порекомендовала заняться вокалом и принимать участие в различных шоу. С ее слов, далее карьера может «попереть», сейчас для разведенного артиста самое время начать писать собственные песни и выходить на сцену как певец. Также посоветовала Ольга Бузова присмотреться к фигурному катанию. По ее мнению, шоумен мог бы пойти на шоу «Ледниковый период».

Как известно, Илья Авербух является не только спортсменом, но и постановщиком многих подобных представлений. Поэтому именно к нему посоветовала обратиться Бузова, добавив, что фигурист, возможно, смотрит этот выпуск комик-шоу и заметит целеустремленность Харламова. На это юморист ответил в свойственной ему ироничной манере, попытавшись задеть Авербуха шуткой о папиной дочке. СМИ сообщали, что мастер по фигурному катанию встречается сейчас с актрисой Лизой Арзамасовой, звездой телесериала «Папины дочки». Свои отношения пара подтвердила в эфире «Вечернего Урганта», при этом девушка моложе избранника на 21 год. Эту ситуацию, как пишет «Слово и дело», и обыграл в своей шутке Харламов, заявив, что он ни за что не пойдет к Авербуху.



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