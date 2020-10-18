Елизавета II помиловала остановившего террориста убийцу

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18.10.2020, 13:48, Новости дня

Осужденный за убийство англичанин Стивен Галлант получил помилование от королевы Великобритании Елизаветы II за то, что помог остановить террориста Усмана Хана в Лондоне.

Галлант, получивший в 2005 году 17-летний тюремный срок, сможет выйти на свободу на 10 месяцев раньше, пишет Daily Mirror.

Королева воспользовалась правом даровать помилование заключенному по рекомендации членов правительства Великобритании, восхитившихся смелым поступком Галланта.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года в здании гильдии рыботорговцев рядом с Лондонским мостом. Хан и Галлант были приглашены на конференцию, организованную для помощи в реабилитации заключенных. Во время встречи террорист напал с ножом на ее участников, убив двух человек, после чего побежал в сторону Лондонского моста. Галлант взял украшавший стену здания гильдии бивень нарвала и с его помощью остановил Хана. Позже террориста застрелили сотрудники полиции.



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