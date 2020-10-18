Электрический внедорожник Jaguar I-Pace поступит в Индию в 2021 году

18.10.2020, 13:25, Новости дня

Премиальный британский бренд Jaguar Land Rover официально представил на индийском рынке роскошный электрокроссовер Jaguar I-Pace.

Уже к началу следующего года автомобиль поступит в продажу на местном рынке. Примечательно, ранее властями страны были озвучены пожелания к дальнейшему улучшению экологического состояния, в связи с чем, и стали появляться гибридные и электрические автомобили от известных брендов. Также указано, что Jaguar Land Rover также планирует начать поставку на местный рынок своих гибридных машин.

В свою очередь, актуальное поколение электрической модели Jaguar I-Pace имеет современный дизайн, который окажется крайне востребованным для местного рынка. Более точные параметры производительности и стоимость автомобиля пока удерживаются в тайне от публики.