 

Электрический внедорожник Jaguar I-Pace поступит в Индию в 2021 году

18.10.2020, 13:25, Новости дня

Премиальный британский бренд Jaguar Land Rover официально представил на индийском рынке роскошный электрокроссовер Jaguar I-Pace.

Уже к началу следующего года автомобиль поступит в продажу на местном рынке. Примечательно, ранее властями страны были озвучены пожелания к дальнейшему улучшению экологического состояния, в связи с чем, и стали появляться гибридные и электрические автомобили от известных брендов. Также указано, что Jaguar Land Rover также планирует начать поставку на местный рынок своих гибридных машин.

В свою очередь, актуальное поколение электрической модели Jaguar I-Pace имеет современный дизайн, который окажется крайне востребованным для местного рынка. Более точные параметры производительности и стоимость автомобиля пока удерживаются в тайне от публики.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / В Китае была обнаружена древняя скульптура, возраст которой составляет 13 000 лет

25.09 / Венгрия выступила против новых санкций в отношении России

24.08 / Третий этап проверки боеготовности начался в Белоруссии

14.07 / Сорочинская ярмарка в 2020 году не состоится. Организаторы заявили, что “деструктивные силы готовят повторение новосанжарского синдрома”

31.07 / Компания Toyota назвала цены на обновленные Land Cruiser, 4Runner и Tundra

27.07 / Сутки на Донбассе. До перемирия боевики 13 обстреляли позиции сил ООС, ранения получил один военнослужащий

12.08 / В Москве сообщили о «минировании» самолетов и судов

24.08 / В ВОЗ рассказали, можно ли избежать второй волны коронавируса

10.07 / Иммиграция в США: новые правила

26.07 / «Суперменом мировой торговли» Великобритании, похоже, не стать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска