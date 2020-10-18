 

Влюблённую пару в Милане оштрафовали за поцелуй без масок

18.10.2020, 12:53, Разное

В Италии (город Милан) правоохранительные органы оштрафовали влюблённую пару за поцелуй без масок. Молодых людей наказали на 400 евро, а это свыше 36 000 рублей, информирует Daily Mail.
Итальянец и полька сняли лицевые маски, чтобы насладиться поцелуем, а это уже нарушение закона, так как жители страны даже на улице обязаны ходить в средствах индивидуальной защиты. Снимать их можно только тем, кто официально живёт вместе, и, что немаловажно, чтобы рядом не было посторонних. Как выяснилось, возлюбленные помолвлены уже более двух лет, но зарегистрированы по разным адресам, а это даёт полиции все основания для финансового наказания.

Предположительно, представители правоохранительных органов задействовали дроны (беспилотные камеры), чтобы следить за выполнением масочного режима. Влюблённые уверяют, что не видели возле себя никого, кто бы мог запечатлеть их поцелуй, передаёт информационный портал Нью Информ.



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