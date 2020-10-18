Мнение: Коротко по Карабаху. 18.10.2020

18.10.2020, 11:45, Разное

Продвижение азербайджанской армии вдоль границы с Ираном.

В горы не лезут, продвигаются по предгорьям в направлении Зангилана.и границы с Арменией.

Цель выглядит достаточно прозрачной – отрезать Карабах от Ирана и развить успех на юге в предгорьях. После прорыва обороны армян на юго-востоке Карабаха, к югу от горных районов, куда отошли потрепанные части МО Карабаха, перед Азербайджаном скорее всего лишь завеса из легких сил, удобная местность и отсутствие у армян долговременных укреплений.

Разумеется, такая длинная оперативная кишка выглядит рискованно, так как в теории, ее можно срезать и окружить продвигающиеся вдоль границы части, аля Южный котел 2014-го года, когда у границы с РФ окружили 3 украинские бригады, которые потом постепенно переварили.

Но тут есть нюансы, в условиях полного господства Турции и Азербайджана в воздухе, скрыть подготовку контрудара с задействованием механизированных соединений будет весьма сложно и они могут подвергнуться ударам еще на этапе выдвижения на исходные позиции. Как это было, можно посмотреть на примере провалившегося контрудара армянского танкового батальона на Джебраильском направлении, который потерял еще до вступлеия в бой до 10-12 танков. Так что риск с азербайджанской стороны выглядит просчитанным, а контуры продвижения выглядят вполне в духе Афринской операции. И да, мелькавшие на некоторых кадрах переправочные средства на южном направлении сосредоточены не просто так, при наступлении на Зангилан, они вполне себе потребуются.

Прочее.

1. Перемирие фактически с ноля часов не соблюдалось. Обе стороны заявляли о продолжении артиллерийского огня. Отмечались обстрелы Степанакерта и Шуши.

2. МО Азербайджана заявляет, что данное перемирие не остановит войну и она будет идти до победного конца.

3. В понедельник пройдет закрытое заседание СБ ООН по Карабаху, которое инициировали РФ, США и Франция. Резолюции с осуждением и призывы вряд ли на что-то повлияют. Повлиять могли бы угрозы санкций против Турции и Азербайджана, но вряд ли такое произойдет.

4. Армянская диаспора США направила официальную бумагу заместителю главы Госдепа, в которой призывает к полному прекращению поставок военной продукции (включая БПЛА и комплектующие) и продукции двойного назначения в Турцию из-за ее участия в Карабахской войне.

Видео

Убитые армянские солдаты.

Вид с территории Ирана на продвижение азербайджанской пехоты вдоль границы.

Военная пропаганда на территории Азербайджана.