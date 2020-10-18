Трамп понизил Макрона в должности
18.10.2020, 12:35, Новости дня
Президент США Дональд Трамп назвал президента Франции Эммануэля Макрона “премьер-министром”. Это произошло на выступлении главы США в Мичигане перед избирателями 17 октября, которое транслировалось на YouТube-канале Yahoo Finance.
Трамп говорил о торговом соглашении НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле) между Канадой и Мексикой. Он назвал соглашение невыгодным для Америки и настаивал на пересмотре условий. После этого Трамп привел в пример Парижское соглашение об изменении климата.
“А знаете, что еще я остановил? Парижское соглашение по климату. Я очень люблю премьер-министра Макрона. Как-то я спросил у него, как обстоят дела с соглашением. Дела у соглашения не очень”, – сказал Трамп.
По словам президента США, он сэкономил триллионы долларов.
“Я сказал, что прекращаю это соглашение. Это катастрофа, они [власти Франции] в основном хотели забрать наше богатство”, – сказал Трамп.
Премьер-министром Франции сейчас является Жан Кастекс. На эту должность его назначил сам Макрон 3 июля 2020 года.
Трамп проводит по всей Америке встречи с избирателями накануне выборов президента США, которые запланированы на 3 ноября. Республиканцу Трампу, баллотирующемуся на второй срок, противостоит выдвиженец Демократической партии Джо Байден.
По данным опроса британской консалтинговой компании Opinium Research, Байден опережает действующего президента на рекордные 17 пунктов.
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