В Беларуси на митингах 17 октября задержали 58 человек

18.10.2020, 12:35, Новости дня

В городах Беларуси 17 октября зафиксировали 13 акций, силовики задержали на демонстрациях 58 человек. Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

В пяти акциях в поддержку действующей власти, по данным МВД Беларуси, приняли участие около 1700 человек. Численность участников восьми протестных акций, которые прошли в Минске, Бресте, Витебске и Светлогорске, составила около 400 человек, заявили в министерстве.

17 октября в Беларуси параллельно проходили два вида протестных акций – женский марш в Минске и студенческие митинги. Задержания студентов начались почти сразу после начала их протестов, также были задержаны несколько журналистов. В женском марше приняли участие около 150 человек.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни человек получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.