Мнение: Код палача

18.10.2020, 12:25, Разное

Дикая история. 18-летний Абдулак Анзоров «уроженец Москвы чеченского происхождения» подкараулил 47-летнего учителя истории и географии Самюэля Пати, который возвращался с последнего урока и убил его. После убийства юный преступник разместил снимок обезглавленного учителя в твиттере и написал, обращаясь к президенту Франции Макрону: «Правитель неверных, я казнил одного из твоих псов, посмевшего унизить Мухаммеда».

Прибывшая на место происшествия полиция застрелила преступника.

Французские СМИ пишут, что причиной убийства стали уроки, на которых убитый демонстрировал детям карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. На примере этих карикатур учитель обсуждал с детьми понятие свободы слова. Абдулак Анзоров не учился у Самюэля Пати, он начитался жалоб родителей и учеников об «оскорблении пророка Мухаммеда»…

Почему произошла эта трагедия? Виноват ли в этой трагедии ислам?

Скорей всего 18-летнего убийцу с рождения приучали к мысли, что можно убивать и обезглавливать…. Или он уже родился с «кодом палача».

Справедливости ради надо сказать, что «код палача» может появиться не только у приверженцев ислама. Увы, нелюди с «кодом палача» периодически появляются среди приверженцев любой религии, как и среди атеистов, среди представителей любой национальности.

Вот у этих отморозков на фотографии тоже явный «код палача». Хотя они и не мусульмане…

Эта фотография отсюда, я ее обрезал, убрал из кадра отрезанную голову…

На верхнем снимке: Люди несут цветы к колледжу в память об убитом учителе Самюэле Пати. На табличках написано: «Я преподаватель» — тем же шрифтом, что и «Je suis Charlie». Фотография отсюда