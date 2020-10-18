Закопала-поплакала и всё. Соболезную – Личное мнение

18.10.2020, 12:20, Разное

Разведённая вдова из Киева София Стужук, чтобы выразить неподдельное горе, наложила на своё довольное лицо инста-масочку со слезами и вышла в прямой эфир к людям.

Мужа похоронила из-за его же собственной дури! И слёзки кап-кап — мультипликационные.

Не могу ответить, но в прямой эфир выйду прямо во время процедуры из косметологической клиники.

А самая ржака, знаете в чём?

С мужем-то она развелась полгода назад из-за его измен.

То есть, хронология была следующей. Стужук захотела стать блогеркой, чтобы ничего не делать. Купила несколько миллионов ботов, как это принято у таких, и придумала себе фишку — рожать исключительно дома и вопить о вреде привиковок, как её российский клон Саша Зверева.

Чтобы позырить на это извращение, а также послушать бред про то, как сиськой вскормить любовника, на огонёк подтянулись бабы из Одноклассников.

Ну, они и Малахова любят, а тут — в ванной рожают! Надо смотреть.

«Я пришла к тебе маленькой 19летней Сонечкой, а ушла взрослой и независимой Софией Стужук.

Я с тобой выросла. Я с тобой стала мамой троих прекрасных деток и даже одного небесного. Я с тобой научилась принимать важные решения. Я с тобой научилась быть взрослой и независимой. Я с тобой стала самодостаточной. Я с тобой нашла свои травмы и боли. Я нашла над чем работать. Я нашла точки роста. Я трансформировалась сумасшедше.

Я стала Софией Стужук». Клинический эзотерический бред разведённой вдовы.

Но вот беда — стероидный качок и муж загулял, как говорят. Пришлось разводиться и быть сильной женщиной. Зря, что ли, точки роста нашла и трансформировалась? Таких мы, сёстры-славянки, тоже любим.

И тут муж кончается от коронавируса. Блин, не дотянула всего полгода!

Знала ведь, какой он не очень умный. Могла бы и просчитать, что он обязательно закоронавирусится, а там — мало ли, чем всё закончится? И закончилось ведь, помер!

Зараза. Не мог пораньше.

Одна Диденко где-то ехидно хохочет в сторонке, довольно потирая ручки. Но домароженица Стужук тоже не лыком шита!

Ах, помер после измен и развода? Хотел испортить мне прямой репортаж из морга? А я себе инста-масочку со слёзками наложу из клинике по уходу за рожей! На-ка, выкусите!

Больше всего в этой ситуации меня поражает не сама София Стужук. Она, хоть и странная, но не сдаётся под напором обстоятельств. Но куры?! Смотрят на масочку со слезой и соболезнования приносят.

Серьёзно, пишут вовсю «держись» бабе, чей муж изменял, и ей пришлось разводиться.

Люди, а люди? Ну, камон! Вы вообще в себе?

Тётка фильтр со слезами накладывает, а вы ей — соболезнования? По поводу бывшего мужа, ставшего бывшим из-за его измен?

Вспоминая фразу Лаврова, так и хочется спросить: а если ваши мужья залезут в чужие писечки, испортят весь фотобизнес, основанный на демонстрации счастливой семейной жизни, вы намерены грустить, а не скакать от радости с криками «Так ему, козлу, и надо»?

Нет, ну я тоже так-то, конечно, соболезную. Нельзя не соболезновать, а то куры спросят, чо я такая жестокая. Буду соболезновать, но — не очень. Уверена, Стужук, как и Диденко, быстро себе найдёт нового. Уже нашла, просто пока его показывать нельзя — отмывают сначала.

Так хотел её покойный бывший муж Дима.