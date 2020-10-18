Мнение: Перед судом истории

18.10.2020, 12:10, Разное

На одном дыхании посмотрел советский фильм 1964 года, в котором очень пожилой уже Василий Шульгин, зубр дореволюционной думы, принимавший отречение у Николая II, вспоминает про страшную эпоху революции. Во время съёмок одному из самых известных монархистов нашей страны было 86 лет, однако ни возраст, ни 12 лет лагерей не сказались на ясности его рассудка. Сам фильм я прикрепляю к посту и весьма рекомендую к просмотру.

Мои учителя истории и философии всегда говорили нам, своим студентам: изучайте источники. Конечно же, они были правы. Я не разделяю многие идеи господина Шульгина, однако мне было очень важно услышать о событиях тех лет от их участника, из первых уст.

Было также весьма любопытно посмотреть и на Ленинград шестидесятых годов. Сейчас многое изменилось. В 2020 году, увы, случайные петербургские школьницы навряд ли смогут свободно поговорить с «иностранцем» на французском: в большей части наших школ изучается один только английский язык.

Хороший фильм: жаль, что его мало кто увидел в Советском Союзе. Лента была снята в самом конце хрущёвской оттепели, и потому получилась слишком откровенной для начинающейся брежневской эпохи. Фильм показывали в московских и ленинградских кинотеатрах всего лишь три дня, после чего навсегда сняли с проката:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Перед_судом_истории

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шульгин,_Василий_Витальевич

По оценке генерала КГБ Филиппа Бобкова, который курировал от ведомства создание фильма и тесно общался со всей творческой группой, «Шульгин прекрасно выглядел на экране и, что важно, всё время оставался самим собой. Он не подыгрывал своему собеседнику. Это был смирившийся с обстоятельствами, но не сломленный и не отказавшийся от своих убеждений человек. Почтенный возраст Шульгина не сказался ни на работе мысли, ни на темпераменте, не убавил и его сарказма. Его молодой оппонент, которого Шульгин едко и зло высмеял, выглядел рядом с ним очень бледно».